Furti, il questore: «Denunciare prima possibile». Borseggi in calo del trenta per cento

Allarme furti e borseggi in centro storico lagunare: «Denunciare, come prevede la legge, al più presto possibile». Di fronte all'ondata di segnalazioni d'intrusioni nelle case e nei negozi, a lanciare l'appello è il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso. «Mai lasciar passare più di una settimana. Può voler dire non riuscire più a utilizzare le immagini video delle telecamere, che poi sovrascrivono o non poter recuperare elementi preziosi alle indagini». Furti e borseggi vanno distinti. L'allarme è lo stesso e anche il reato, ma in termini di contrasto e risultati legati ai dati oggettivi delle attività, vanno considerati separatamente.

«I borseggi, nel periodo del Carnevale, hanno fatto registrare un calo del trenta per cento (rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso) - spiega Bonaccorso - Il dispositivo di prevenzione e contrasto, con un gruppo di lavoro potenziato della squadra mobile e del commissariato San Marco, ha operato in sovrapposizione alle attività ordinarie. C'è stato uno studio dei fenomeni e poliziotti che hanno perlustrato la città camminando in un solo giorno per più di venti chilometri per raggiungere il traguardo: l'arresto in flagranza di reato. Non è cosa facile da ottenere», commenta.

Ai furti nelle case e nei negozi la questura stava lavorando da prima delle recenti segnalazioni. Un responsabile o due, fanno furti ravvicinati nel tempo, forse agiscono come i malviventi delle spaccate col tombino. «Le risposte non tarderanno ad arrivare - prosegue il questore - Si tratta di reati complessi che devono avere una corretta rappresentazione, per il bene della comunità e della città di Venezia». Almeno una decina le denunce in pochi giorni, e non mancano le "protezioni" come telecamere, allarmi e vetri anti-effrazione, ma non sempre e non dappertutto sono presenti o funzionano.