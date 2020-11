Rompe il finestrino per rubare una borsetta, in auto c'era un bimbo di 6 anni

Ha mandato in frantumi il finestrino di un'auto parcheggiata per rubare la borsa che c'era all'interno. Ma dentro alla macchina c'era anche un bambino di appena sei anni, che ha assistito terrorizzato alla scena. La vicenda risale a mercoledì pomeriggio e si è consumata ad Agna, in provincia di Padova.

Vittima del furto, una 42enne di Cona che si era allontanata per qualche minuto, lasciando in macchina il figlio. Il ladro, approfittando della sua assenza e incurante del fatto che in auto ci fosse un bambino, ha rotto un finestrino e ha afferrato la borsa, contente documenti, effetti personali e 50 euro. Il bimbo ne è uscito illeso. Le indagini per identificare il responsabile sono in corso.