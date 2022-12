Furto e inseguimento, si schiantano con l'autocarro rubato: arrestati

Furto, inseguimento e incidente. La vicenda si è svolta a Cortellazzo di Jesolo e risale alla mattina di mercoledì 28 dicembre. Due intrusi sono saliti a bordo di un autocarro con l'intenzione di rubarlo, ma il proprietario, che si trovava nelle vicinanze, se ne è accorto e si è messo all'inseguimento del mezzo. La fuga è durata poche centinaia di metri e si è conclusa quando il ladro alla guida ha perso il controllo del veicolo ed è andato fuori strada, schiantandosi contro la recinzione di un’abitazione.

Alla scena hanno assistito anche alcuni passanti, che hanno allertato il 112. I carabinieri del Nucleo operativo di San Donà sono arrivati poco dopo e hanno arrestato i due ladri, rispettivamente un italiano di origine statunitense e un marocchino. Dai controlli, inoltre, è emerso che a bordo dell’autocarro c'erano dei generi alimentari rubati precedentemente da un ristorante.

Al termine degli accertamenti, i ladri, già con precedenti, sono stati arrestati per il furto del veicolo e la ricettazione dei generi alimentari. Inoltre sono stati denunciati per aver danneggiato un veicolo delle forze dell’ordine arrivato in supporto alla pattuglia dei carabinieri. Questa mattina, 30 dicembre, il tribunale di Venezia ha convalidato l’arresto e sottoposto i due all’obbligo di firma.