Furto da migliaia di euro a Lido, rubati Rolex e gioielli

Hanno portato via tutto, gioielli, monili in oro e orologi Rolex, un colpo da migliaia di euro: all'incirca 35-40 mila. I ladri hanno fatto razzia di un patrimonio intero e pare abbiano agito anche con tutta calma visto che nell'appartamento in centro a Lido, non molto distante dalle spiagge, quando sono entrati per riempiersi le tasche d'oro e preziosi qualche giorno fa, all'interno non ci fosse nessuno. Inutile dire che non sapessero poiché un colpo del genere di sicuro non può avvenire per caso. A portare sulle giuste tracce i malviventi può essere stata un'osservazione attenta di ciò che le persone prese di mira indossavano ed esibivano mentre giravano sull'isola o si fermavano a fare tappa nei locali.

Quanto basta a collegare i gioielli all'abitazione dove i malcapitati alla fine del giorno rientravano. A offrire su un piatto d'argento ai ladri la possibilità di entrare in azione indisturbati potrebbe essere stata un'impalcatura attorno allo stabile che ha coperto le mosse dei malviventi. Quando le vittime del colpo, tre giovani turisti, sono rientrate dalla spiaggia sabato scorso non hanno trovato più nulla dei loro monili e subito è scattata la denuncia alla polizia.

Le indagini, continuate nei giorni successivi, hanno puntato a rintracciare passaggi di estranei attraverso le telecamere ma anche a trovare sui siti internet di vendita dei valori i monili rubati. E c'è anche un caso analogo, avvenuto circa una ventina di giorni prima, sempre in un appartamento a Lido, che potrebbe aiutare gli investigatori. Un colpo fotocopia, con il furto di oro e preziosi per svariate migliaia di euro. In centro storico e sulla isole numerosi si contano i furti anche a bordo dei taxi, cosa che non era mai accaduta con tanta frequenza, mentre legati nei loro stazi di notte vengono depredati delle radio di bordo, attrezzatura che costa circa duemila euro ad apparecchio e senza la quale non è possibile lavorare. Il caso più riprovevole è stato probalmente il furto delle offerte nella cassetta sotto l'immagine di Gesù accanto alla tabaccheria Favaretto a piazzale Roma.