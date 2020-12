Ruba in un negozio di toelettatura, arrestato un ragazzo di 20 anni

Una tosatrice, materiale per la toelettatura e una cassetta per le offerte da devolvere al canile. E' quanto era stato rubato in occasione di un furto lo scorso ottobre in un negozio di toelettatura per animali di Chioggia. A distanza di poche settimane, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia clodiense sono riusciti a dare un nome e un volto al ladro.

Si tratta di un 20enne del luogo, pregiudicato per reati contro il patrimonio e già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora. Il giovane è stato arrestato lunedì mattina al termine delle indagini. Fondamentale è stata l’immediata segnalazione al 112 da parte della vittima del furto, che ha consentito ai carabinieri di intervenire subito dopo il colpo, effettuare un accurato sopralluogo e poter acquisire, tramite il sistema di video sorveglianza, elementi utili all’identificazione del 20enne, che attualmente è sottoposto ai domiciliari.