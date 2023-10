Gabbiani reali sulle piste dell'aeroporto, l'esperta: «Una presenza costante»

Uno stormo di gabbiani sulle piste e per un'ora l'aeroporto di Venezia viene chiuso, con dirottamenti, ritardi e disagi che si ripercuotono sull'operatività dello scalo per tutto il giorno. A raccontare come ha dovuto modificare tutta l'agenda degli impegni è stato lo stesso presidente del Veneto, Luca Zaia, che proprio al momento dell'invesione dei volatili era in attesa di atterraggio a Tessera, sopra il Marco Polo, ma non ha potuto mettere piede a terra se non molto più tardi e sbarcando a Trieste. Come spiega la scienza questa presenza di uccelli sulle piste, che più di qualcuno ricorda non essersi mai verificata in questo modo dagli anni '90? «Il gabbiano reale è una specie costantemente presente nei sedimi aeroportuali - spiega Francesca Coccon, naturalista del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila), con il dottorato in Scienze ambientali - specie in aree marittime e lagunari, per questo è anche una delle più problematiche per l'alta frequenza degli impatti con gli aerei».

Coccon ha avuto modo di osservare a lungo il fenomeno del bird strike (impatto con i volatili) nel corso della tesi, sia a Venezia che nell'aeroporto di Treviso. «La presenza del gabbiano reale è costante al Marco Polo perché per la specie (quella più presente anche in centro storico) costituisce un'area di appeal: in prossimità delle piste c'è la zona della barena, soggetta a escursione di marea e fonte di approvvigionamento alimentare. In vari casi si è visto come i volatili portino il cibo sulle piste. Ad esempio le cornacchie lasciavano cadere le nocciole dall'alto in modo che il guscio si rompesse più facilmente. O i gabbiani quando piove erano particolarmente numerosi perché le distese di erba intrise d'acqua si riempivano di vermi: approvvigionamento».

Non ci sono al momento dimostrazioni riguardo all'ipotesi del calore sulle piste che attirerebbe gli uccelli durante i cambi di stagione, ma in generale, spiega Coccon, più del 70 per cento degli impatti avvengono sotto ai 150 metri di altezza e durante le fasi di decollo e atterraggio. Gli scali, pur rappresentando un elemento di disturbo notevole, sono di solito attrattivi per la presenza di discariche, allevamenti e campi agricoli: habitat per la sosta, l'alimentazione e anche per la nidificazione. Ecco perché la presenza di uccelli all'aeroporto rappresenta da sempre un rischio. «Enac ha imposto a livello nazionale il monitoraggio faunistico in un raggio di 13 chilometri dal sedime aeroportuale - spiega la studiosa - Più i gabbiani aumentano in numero, più cresce il rischio che impattino con i voli, per questo è necessario agire in prevenzione con il monitoraggio delle aree, sia all'interno del sedime che nel perimetro stabilito». I controlli continui riguardano la consistenza, il periodo dell'anno, le fasce d'orario di maggior presenza (di solito alba e crepuscolo), l'esistenza di zone potenzialmente più critiche per gli impatti con gli aerei. «Per normativa Enac deve riportare tutti i casi d'impatto e i dati delle presenze faunistiche nei report, nel corso dei monitoraggi».

Riguardo alla sospensione dei voli venerdì mattina a Venezia, l'approccio preventivo sembra corretto. «Aspettare che si disperdano e incoraggiare l'allontanamento attraverso le "bird unit control", unità a piedi o in macchina che compiono dei passaggi, è la maniera più efficace - conclude Coccon - visto che la presenza umana è uno dei disturbi più forti. Il "distress call", cioè altoparlanti che emettono suoni registrati di animali feriti o predatori e i "cannoncini a gas" che producono degli scoppi per cogliere di sorpresa gli uccelli, hanno effetto ma a breve termine. Tra i metodi più tradizionali c'è il falconiere, con rapaci addestrati per allontanare le specie ornitiche ma è molto costoso, richiede un lungo addestramento e se lo stormo è di grandi dimensioni non garantisce il successo, specie se i gabbiani sono nel periodo riproduttivo e sono quindi più aggressivi contro i predatori».