Gasolio spanto per quasi un chilometro in via Fratelli Bandiera, traffico rallentato

Uno spandimento di gasolio esteso per quasi un chilometro in via Fratelli Bandiera ha rallentato il traffico martedì mattina e causato qualche collisione fra veicoli scivolati lungo il tratto in cui un autobus ha perso il carburante, per via di un guasto, e lo ha reso viscido e impraticabile fino all'arrivo dei tecnici Actv.

Lo sversamento si è verificato grosso modo dal civico 33 fino alla rampa in direzione Venezia e Mestre dalle 8 del mattino, quando il traffico è più intenso. Il Motorizzato della polizia locale di Venezia ha provveduto a gestire la viabilità, rallentata per consentire l'intervento di riassorbimento e bonifica e ha coordinato il lavoro delle varie società intervenute per la sicurezza della strada e dell'ambiente.

Innanzitutto il lavoro di Actv, che su un paio di furgoni ha caricato il filler per asfalto utilizzato per assorbire il gasolio spanto da un suo mezzo e lo ha steso sul manto stradale. Poi gli interventi di Veritas, Guardie ai fuochi del porto e Sicurezza e ambiente per la bonifica dei tombini e la salvaguardia dell'area interessata. La polizia locale infine ha disposto la segnaletica stradale e impegnato una pattuglia per gestire il traffico in attesa che Veritas intervenga a rimuovere il filler assorbente con una motoscopa. Stando a una prima stima, sono andati sversati in strada circa 200 litri di gasolio.