Va in pensione il dottor Del Re, per 8 anni all'ex Ulss 10 "Veneto Orientale"

Dal 20 dicembre il dottor George Louis Del Re va in pensione. Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'Ulss 2 dal gennaio 2019, ha ricoperto, dal febbraio 2018, il ruolo di direttore dell'unità operativa complessa infanzia adolescenza famiglia e consultori del distretto Pieve di Soligo e, dal luglio 2016 al gennaio 2018, analogo incarico presso il distretto Treviso Nord. Dal 2005 al 2012 ha ricoperto anche incarichi direzionali nell'allora Ulss 10, ora Ulss 4, all'Unità operativa complessa consultoriale materno infantile. Lo riporta Trevisotoday.

«Al dottor Del Re, professionista di notevole caratura e di grande equilibrio, sempre attento anche all'aspetto umano e relazionale, va il mio più sentito ringraziamento per l'apporto che ha dato alla nostra Azienda in un periodo estremamente complesso - sottolinea il Direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi - È stato davvero importante poter contare su di lui, in questa difficile fase, per le delicate tematiche del sociale, una per tutte la gestione dell’emergenza Covid nelle case di riposo».