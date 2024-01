Dramma famigliare, getta la figlia piccola dal terrazzo e tenta di togliersi la vita

Dramma famigliare a Cinto Caomaggiore. Nella notte tra giovedì e venerdì un uomo ha gettato la figlia di cinque anni dal terrazzo e ha tentato di togliersi la vita. Sembra avesse in custodia la bambina in questi giorni, a casa sua, e che lì sia stato compiuto il gesto.

Sul posto l'intervento delle ambulanze del Suem di Venezia che hanno portato la piccola all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove ora si trova ricoverata. Non è stato possibile l'elisoccorso infatti per via della nebbia. I carabinieri della Compagnia di Portogruaro intervenuti nell'abitazione hanno arrestato l'uomo e lo hanno portato via. L'allarme dal vicinato.