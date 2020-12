Addio a Gino Baruzzo, una vita da sacrestano

Se n’è andato il giorno di Natale, dopo averne trascorsi 60 in chiesa a Noale come sacrestano. Gino Baruzzo, 94 anni, è mancato ieri all’ospedale di Mirano, era persona nota in piazza ed in parrocchia che, nella sua veste di sacrista, ha servito dal 1937 fino al 2008. Lascia la moglie Gemma Pesce, con cui si era sposato nel 1957, i figli Lucio, Giuseppe, Giancarlo, Paolo e Annamaria.

In molti noalesi rimarrà l’immagine di Gino che andava alla questua durante le celebrazioni eucaristiche con la “borsa dee anime”, dove si raccoglievano le offerte che servivano per far dire la messa in memoria dei defunti di cui non si ricordava più nessuno. Un’usanza rimasta ancora in auge a Noale. Un servizio che Baruzzo iniziò a svolgere all’età di 11 anni. Come sacrista prese servizio all’epoca di don Ettore Neso e rimase fino al 2008 quando mons. Giuseppe Rizzo, allora parroco, venne nominato vicario generale, due sacerdoti ai quali Gino era molto legato.

«Gino – come ricorda il figlio Lucio, che ebbe occasione di sostituirlo e aiutarlo nel servizio in chiesa in quelle pochissime occasioni in cui mancò – ha assistito a tutti i grandi cambiamenti avvenuti in parrocchia e più generale nella comunità ecclesiale dal Dopoguerra all’inizio degli anni Duemila. Lui che si alzava alle 5 e, dopo aver sistemato le bestie in stalla, partiva prima in bici, poi con lo scooter, per raggiungere la sacrestia e far suonare le campane della messa prima. Erano gli anni in cui di domenica c’era un rito dietro l’altro, addirittura il vesperetto. E lui trovava anche il tempo di andare nella vicina sala del cinema parrocchiale a vendere i biglietti delle proiezioni». Oltre ad essere un affezionato tesserato dell’Azione cattolica, Gino amava cantare. “ì«Se avesse avuto modo di studiare, sarebbe diventato un tenore di fama», svela il figlio.