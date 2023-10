Trovato con una katana artigianale lunga 92 centimetri: denunciato

I carabinieri di Mestre, impegnati nel controllo quotidiano del quartiere Piave a Mestre, nella nottata di sabato hanno dispiegato 20 uomini, in divisa e in borghese, in particolare lungo le vie Piave, Felisati e Monte Sabotino. L'operazione ha portato alla denuncia di quattro persone, due italiane e due extracomunitarie, tutte gravate da precedenti di polizia. Tra queste, un 25enne italiano è stato trovato dai militari in possesso di una katana lunga 92 centimetri, costruita artigianalmente.

Un 24enne è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish pronte ad essere cedute a assuntori occasionali, mentre un cittadino romeno è stato sorpreso in piena violazione del daspo urbano che gli impedisce l'accesso all'area nei pressi dello scalo ferroviario mestrino. Allo stesso modo, è scattata la denuncia anche per un nigeriano che non aveva rispettato il foglio di via, mentre a un suo connazionale, segnalato alla prefettura come consumatore di stupefacente, sono state sequestrate alcune dosi di hashish e marijuana.