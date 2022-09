Grossa perdita d'acqua a Jesolo

I tecnici di Veritas, supportati dai vigili del fuoco, stanno operando dalle 15 di oggi in Vicolo Secondo di via Vicenza a Jesolo, per una grossa perdita d'acqua. Sono ancora in corso le operazioni per identificare l'eventuale rottura e riparare la frattura. I pompieri, in particolare, hanno seguito l'intervento sin dal principio, per evitare che l'acqua, scavando, potesse creare danni al terreno.