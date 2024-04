Guasto a Portogruaro, ritardi e cancellazioni sulla Venezia-Trieste/Udine

Pomeriggio stressante e foriero di delusioni per i viaggiatori della linea ferroviaria Venezia-Trieste/Udine.

A partire dalle 13 di oggi, fino alle 15.15 (ma l'ultimo treno cancellato partiva alle 15.39) si sono registrati forti disagi e una sequenza di cancellazioni sulla linea che collega il Veneto al Friuli-Venezia Giulia. «La circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Portogruaro per un inconveniente tecnico alla linea» è il messaggio apparso alle 13 nel sito di Rfi «Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 40 minuti, cancellazioni e variazioni». In particolare, regionali veloci delle 13.39, delle 14.39 e delle 15.39 sono stati cancellati. Ora la circolazione è ripresa regolarmente.