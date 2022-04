A Fossò la giapponese Onward Luxury Group torna a parlare italiano: acquisita dalla Him Co

Un'operazione partita due anni fa e che si è conclusa da qualche mese con l'acquisizione di tutte le azioni della giapponese Onward Luxury Group (Olg), grosso marchio presente a Fossò nelle calzature fin dagli anni '80, da parte della società Him Co (Him è acronimo di High italian manufacturing) che ha rilevato anche i 190 addetti della company precedente: operatori qualificati, tutte persone del posto, formati nel distretto della calzatura della Riviera del Brenta. L'impresa è opera del toscano Fabio Ducci e del sardo Antonello Oronesu, presidente e amministratore delegato della Him Co, e risale al primo lockdown, quando la giapponese Olg iniziò a fare i conti con il calo delle vendite nei mercati europei.

Fu allora che la ditta si trovò di fronte a un bivio: vendere o chiudere. Prevalse la prima opzione, mentre nel frattempo si costituiva la Him Co spa, azienda italiana che ora conta, oltre allo stabilimento produttivo specializzato in calzature da donna rilevato in viale dell'Industria a Fossò, anche una factory dell'abbigliamento a Bergamo, uno showroom a Milano e una filiale delle calzature a Casarano, in provincia di Lecce, con un totale complessivo di 380 lavoratori.

«Abbiamo colto l'opportunità dell'onda positiva che ha fatto ripartire il calzaturiero della Riviera del Brenta, per portare a termine un'operazione che ha richiesto circa due anni, tra attese per le autorizzazioni e tempi amministrativi, per giungere alla piena ufficializzazione dell'acquisizione - racconta Marco Nalin, direttore dell'ufficio Stile di Him Co spa di Fossò - L'orgoglio è quello di aver riportato un marchio straniero tra le produzioni italiane, quando solitamente avviene il contrario».

«Abbiamo un volume di produzione dell'ordine di 500 mila paia di scarpe all'anno, da donna, eleganti, come da tradizione rivierasca - commenta Antonello Oronesu, amministratore delegato della Him Co spa - non produciamo per griffe francesi, abbiamo altre commesse ma è tutto "top secret" (sito web himco.it). Stiamo investendo in digitalizzazione della fase di sviluppo e prodotto, pronti a cogliere opportunità d'investimento visto che le possibilità non mancano. Puntiamo anche sulla specializzazione, aprendo le porte ai giovani formati al Politecnico calzaturiero del distretto locale».