L'Hotel Gabrielli cambia gestione e riaprirà come 5 stelle nel 2023

Starhotels arricchisce la sua "collezione" di hotel di lusso con l'Hotel Gabrielli di Venezia. Prosegue così la crescita del gruppo alberghiero fiorentino che rafforza la sua presenza a Venezia, dove già vanta lo Spledid Venice, e nel mercato dell’ospitalità di lusso con un nuovo 5 stelle.

Gabrielli, storico albergo risalente al 1856, la cui proprietà e gestione appartengono alla famiglia Perkhofer sin dalla sua apertura, entrerà a far parte del portfolio Starhotels Collezione grazie ad un accordo di affitto di immobile. «La famiglia Perkhofer - si legge in nota - ha incaricato per la gestione dell’hotel Starhotels, che ne porterà avanti la tradizione. Il passaggio del testimone con Starhotels è stata una scelta fortemente voluta dalla proprietà». L'hotel riaprirà nell’estate del 2023 come 5 stelle.

L'Hotel Gabrielli è situato su Riva degli Schiavoni, con affacci sull’Isola di San Giorgio Maggiore e sul bacino di San Marco. Impreziosito da una facciata in stile veneziano del XIV secolo, occupa tre palazzi storici: è composto da 69 camere e suite e da 7 appartamenti serviti, ha un giardino di circa 600 metri quadri, un molo privato, corti interne, una Spa. «Se c’è una destinazione che rappresenta la grande bellezza e la resilienza dell’Italia questa è proprio Venezia. - commenta Elisabetta Fabri, presidente e amministratrice delegata di Starhotels - Per questo, sono molto felice di annunciare l’ulteriore crescita della nostra collezione di hotel di lusso».