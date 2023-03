In funzione il nuovo impianto per la depurazione delle acque reflue in aeroporto

È entrato in funzione da pochi giorni il nuovo impianto di depurazione delle acque reflue presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia, realizzato grazie a un investimento di Save di 5,7 milioni di euro. Inaugurato mercoledì mattina, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua, permette di fare un ulteriore passo avanti nella gestione della risorsa idrica, attenzione concretizzatasi anche con la recente realizzazione di un bacino di laminazione nell'area di Ca' Noghera.

Il nuovo impianto di depurazione

Il nuovo impianto è un modello di applicazione di economia circolare. La sua principale caratteristica consiste nel riutilizzo, per usi non potabili, dell'acqua ottenuta dal processo di depurazione: i reflui derivanti dalle diverse attività aeroportuali sono convogliati attraverso una rete fognaria dedicata, e poi processati fino all'ottenimento della risorsa idrica. Nella prima fase, oltre la metà del volume prodotto verrà utilizzata per servizi igienici all'interno del terminal e per le torri di raffreddamento della centrale di trigenerazione. Nel prossimo futuro, invece, l'acqua depurata potrà essere sfruttata per l'irrigazione delle aree verdi e per il lavaggio dei mezzi. Il depuratore consente di trattare fino a 1.155 metri cubi al giorno, per un volume annuo pari a 420 mila metri cubi. Oltre al recupero d'acqua, il nuovo depuratore permette di:

ridurre i rumori, sia all’interno delle sezioni dell’impianto, sia verso l’ambiente circostante

eliminare qualsiasi fonte potenziale di odori molesti

ottimizzare i processi e minimizzare i consumi di energia elettrica per il funzionamento

minimizzare l'area occupata, che è stata riqualificata paesaggisticamente con la creazione di una barriera verde formata da diverse tipologie di specie arboree.

«La tutela e le valorizzazione della risorsa idrica sono obiettivi primari del nostro programma di sviluppo - ha spiegato il direttore Sostenibilità di Save, Davide Bassano -, che si focalizzano in particolar modo su iniziative e progetti finalizzati alla sicurezza idraulica e al minor consumo di acqua». In particolar modo in un periodo così delicato come quello attuale, in cui la siccità perdurante ha causato un netto calo di disponibilità d'acqua.