Inaugurato il nuovo centro operativo di E-Distribuzione a Venezia

Ottantotto mila chilometri di rete elettrica, 154 impianti primari e oltre 38 mila cabine secondarie, oltre 1.600 linee in media tensione e 107 mila in bassa tensione, al servizio delle sette province del Veneto. Sono i numeri del rinnovato centro operativo di E-Distribuzione di Venezia, "cervello" del sistema elettrico della distribuzione regionale, inaugurato mercoledì alla presenza dell'amministratore delegato, Vincenzo Ranieri e delle autorità locali e regionali.

Il nuovo quartier generale è stato ristrutturato e ampliato: gli spazi interni, infatti, coprono ora una superficie di 1.100 metri quadrati; sono state realizzate sale più moderne, con dieci postazioni operative gestite da tecnici turnisti, e dotate di monitor che riportano anche le condizioni meteorologiche, e i sistemi di allerta per garantire il monitoraggio continuo in tempo reale, 24 ore su 24, della rete elettrica del Veneto.

Il centro è operativo tutti i giorni, 24 ore su 24, e ha il compito di gestire, in tempo reale, le migliaia di chilometri della rete elettrica del Veneto, individuando eventuali guasti e rimanendo in contatto con gli impianti di alta, media e bassa tensione sul territorio. Da qui si può tempestivamente intervenire in caso di disservizio, coordinando velocemente le operazioni sul campo, sia in caso di emergenza che per manutenzioni programmate.

«Nel corso dell'ultimo triennio, E-Distribuzione ha investito 600 milioni di euro in Veneto - ha detto Ranieri -, diventando così a tutti gli effetti uno dei principali investitori della regione. Questo non è un punto d'arrivo, ma di partenza, perché nei prossimi tre anni contiamo di incrementare gli investimenti fino a 800 milioni di euro, e questo grazie al supporto del Pnrr a cui E-Distribuzione ha aderito, e che la vedrà investire solo in Veneto 225 milioni di euro». Obiettivo dell'azienda è portare il Veneto a essere una rete di distribuzione al 100% smart, potendo anche contare su infrastrutture tra le più evolute d'Europa.

«È un orgoglio per la nostra città - ha sottolineato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - avere un centro come questo, di eccellenza europea, e mi piace ricordare anche che qui non solo distribuiamo, ma pure, a Porto Marghera, produciamo energia elettrica. L’innovazione tecnologica è in ogni caso l’unica strada percorribile per garantirci un futuro, perché il progresso non è scontato. Bisogna continuare a progredire, a migliorare i servizi da poter offrire alle nostre imprese per essere performanti: e per poter realizzare tutto ciò serve un contesto sociale favorevole, un’opinione pubblica che comprenda che questa è l’unica soluzione possibile».

Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, gli investimenti di E-Distribuzione negli anni della pandemia «hanno dato una dimensione di primo piano a livello nazionale» alla rete di distribuzione. «Per la portata dell'innovazione tecnologica - ha proseguito - siamo i primi in assoluto in Italia e da questa centrale controlliamo la rete del Friuli Venezia Giulia e, nel caso ci fossero problemi, in ridondanza anche quella dell'Emilia Romagna».