Automobile in fiamme al casello

Un'automobile alimentata a gpl è andata in fiamme lungo il Passante di Mestre nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 marzo, per cause in fase di accertamento. Quando è scoppiato l'incendio, il veicolo si trovava all'interno del casello di Martellago Scorzè: subito si è alzata in cielo una nube di fumo denso e grigio, ben visibile anche a chilometri di distanza. La conducente è riuscita a uscire in tempo, prima che il fuoco avvolgesse completamente la vettura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco - che hanno avuto il compito di spegnere il rogo e mettere in sicurezza il mezzo -, forze dell'ordine e anche il primo cittadino. Le fiamme avrebbero causato danni piuttosti ingenti anche alla struttura autostradale.