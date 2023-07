Fumo dal motore del bus: autista mette in salvo i passeggeri e spegne l'incendio

Si è accorto che dal vano motore usciva del fumo. Ha fatto subito scendere i passeggeri, mettendoli in sicurezza, e poi ha spento il principio d'incendio. Protagonista, un autista di Atvo che giovedì mattina, intorno alle 9.40, ha risolto la situazione prima che si verificassero conseguenze.

Il fatto è avvenuto in via Gorizia a Jesolo, all’altezza del civico 8. Il bus, in servizio di linea urbana, era partito alle 9.35 da piazza Faro e doveva raggiungere il terminal di via Equilio 15; a bordo una trentina di persone. L’allarme è scattato quando l’autista, in fermata nell’apposito spazio, il conducente si è accorto che, dal vano motore, usciva del fumo. Ha, quindi, fatto scendere i passeggeri, infondendo tranquillità e sicurezza. Con l’estintore, ha aperto il vano motore: è in quel momento che si è sviluppato un principio d’incendio, subito spento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del locale distaccamento: il loro intervento non si è, comunque, reso necessario, visto che il principio d’incendio era stato subito spento.

Il mezzo è stato trainato in officina, dove saranno fatte tutte le verifiche e le valutazioni del caso, anche in merito all'ammontare dei danni, al momento non quantificabii. Si tratta di un bus acquistato cinque anni fa e regolarmente sottoposto a tutte le manutenzioni ordinarie richieste. Per quanto riguarda i passeggeri, per nessuno ci sono state conseguenze di alcun tipo. Buona parte ha proseguito nel bus proveniente da Punta Sabbioni e a sua volta destinato al terminal di via Equilio, mentre altri hanno preferito raggiungere la destinazione a piedi. All’autista sono stati rivolti i complimenti, per la prontezza e le modalità di intervento, da parte della presidenza di Atvo.