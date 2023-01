Canna fumaria in fiamme a Noventa di Piave

I vigili del fuoco sono intervenuti lunedì sera, poco prima delle 22, in via Roma a Noventa di Piave, per spegnere l'incendio della canna fumaria di un'abitazione bifamiliare.

Gli operatori, giunti sul posto da San Donà di Piave e Mestre con l'autoscala, hanno sanato le fiamme che si stavano propagando all'interno del condotto fumario, evitandone l'estensione a tutta la casa. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza sono durate poco più di due ore. Nessuna persona è rimasta intossicata.