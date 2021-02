Grosso incendio distrugge una carrozzeria

Un'intera struttura di 350 metri quadri completamente bruciata. Le auto in riparazione, il materiale depositato e la copertura del capannone distrutti. Sono ingentissimi i danni causati dall'incendio che mercoledì sera, 10 febbraio, ha coinvolto la Carrozzeria Car 2000 in via Dosa a Olmo di Martellago. Le fiamme erano visibili da lontano, tanto che sono state diverse le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco.

L'allarme è scattato intorno alle 22 e, stando alle prime verifiche, sembra che il rogo possa essere partito da un forno di verniciatura, ma serviranno ulteriori approfondimenti per confermarlo. I vigili del fuoco, arrivati da Mestre e in rinforzo da Treviso e Rovigo con tre autopompe, quattro autobotti di cui una chilolitrica, un’autoscala, il carro aria e 25 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle due attività adiacenti. Nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni di spegnimento e bonifica da parte delle squadre sono terminate intorno alle 4 del mattino.