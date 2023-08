Grosso incendio devasta un piano terra, vigili del fuoco al lavoro nella notte

Nessun coinvolto né persone ferite: erano tutti al piano superiore gli abitanti della casa di via San Pietro a Concordia Sagittaria che è andata a fuoco nella notte fra sabato e domenica, forse a causa del malfunzionamento di una lavatrice. L'ipotesi dell'elettrodomestico difettoso all'origine del grosso incendio per ora è in fase di approfondimento, ma intanto i vigili del fuoco intervenuti verso l'una e mezza da Portogruaro, con squadre anche da Latisana, hanno lavorato fino alle 6 del mattino di domenica per avere ragione delle fiamme, divampate al pian terreno dell'immobile. Ci sono volute ore per mettere tutti e tutto in sicurezza, prima di dichiarare inagibile la parte bassa della casa.

Un rogo imponente, che ha attaccato anche la struttura dello stabile, solo per fortuna gli inquilini erano tutti sopra al momento in cui le fiamme hanno divorato lo stabile. L'allarme è scattato quasi subito: l'odore forte e il calore hanno svegliato anche chi dormiva in quel momento e la richiesta di aiuto è arrivata alla centrale dei vigili del fuoco più vicina: quella di Portogruaro. Ora si contano i danni e si cercano le cause dell'accaduto, mentre i residenti ancora spaventati e sconvolti per la terribile notte, seppur sani e salvi, devono cominciare da zero.