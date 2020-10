Incendio di un ricovero legna a Mellaredo

Deposito in fiamme nel primo pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio, poco prima delle 14.30, in via Noalese a Mellaredo di Pianiga per spegnere un incendio sviluppatosi da un sottoportico di lamiera. Nessuna persona è rimasta ferita.

L'intervento dei vigili del fuoco

I pompieri, arrivati da Mirano, Mestre e Padova con tre autpompe, due autobotti e 14 operatori, hanno circoscritto le fiamme, evitando per tempo che si estendessero anche all'abitazione attigua. Il rogo ha bruciato un deposito di legna e causato danni da calore e fumo al piano terra della casa. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, per regolare il traffico in un'area particolarmente trafficata, in particolar modo dalla metà del pomeriggio.