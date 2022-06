Incendio nel cortile di un'autofficina: colonna di fumo visibile da lontano

La colonna di fumo era visibile a centinaia di metri di distanza. Un incendio è scoppiato questa mattina, martedì 28 giugno, nel cortile di un'autofficina di via Rossini a Spinea, nell'area della frazione Crea. L'allarme è scattato intorno alle 10.30. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Sono state numerose le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco da parte di cittadini allarmati. I pompieri, arrivati da Mestre con due autopompe, un’autobotte, il carro schiuma e il carro Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico), sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento della struttura meccanica.

Sono andati bruciati un’automobile, un furgone e degli pneumatici che si trovavano all’esterno della struttura. Sono ora in corso le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco e le verifiche per determinare le cause dell’incendio.