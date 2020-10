Incendio al terminal container, gru a fuoco a Porto Marghera

Un incendio è accaduto al terminal container Tiv (terminal intermodale Venezia) di Porto Marghera questa mattina, 2 ottobre, verso le 9.20, mentre una gru Gottwald stava procedendo alle operazioni di sbarco del carico su una motonave container K-Stream.

Il rogo al molo A di via del Commercio: nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto i vigili del fuoco. Le cause sono probabilmente da attribuire al surriscaldamento di alcune parti del mezzo meccanico, in presenza di gasolio e olio idraulico. La situazione un'ora dopo è rientrata alla normalità. Le operazioni di completa estinzione e messa in sicurezza della gru sono terminate dopo circa due ore.