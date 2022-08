Terza corsia A4, Alvisopoli-Portogruaro: fino al 31 ottobre niente treni sulla linea

La costruzione della terza corsia dell’autostrada A4 nel tratto Alvisopoli-Portogruaro è ad una fase cruciale. L’allargamento delle carreggiate necessita del rifacimento di 24 manufatti (cavalcavia, ponti, sottopassi e scatolari) lungo i quasi 9 chilometri. Tra gli 8 sottopassi compresi c’è quello della linea ferroviaria Portogruaro-Casarsa, le cui lavorazioni sono particolarmente complesse. Per questo, spiega la concessionaria Autovie Venete, ci sarà la proroga fino al 31 ottobre dell'interruzione del servizio ferroviario. Le stazioni coinvolte sono: Casarsa Della Delizia, San Giovanni di Casarsa, San Vito al Tagliamento, Cordovado-Sesto al Reghena, Teglio Veneto, Portogruaro.

Nel tratto in corrispondenza del sottopasso ferroviario la quota della nuova pavimentazione autostradale è di circa 1,7 metri più alta rispetto all’attuale, per questo la realizzazione del nuovo sottopasso richiede di procedere per fasi, utilizzando delle opere di sostegno provvisorie che verranno impiegate in assenza di interferenze con il traffico ferroviario, per la sicurezza dei lavori e di tutti gli utenti che utilizzano la strada e la ferrovia. Da qui la richiesta della stazione appaltante di prorogare l'interruzione del servizio di trasporto ferroviario, che verrà quindi sostituito da un servizio pullman.

L’estensione del periodo di interruzione del servizio ferroviario consentirà di ridurre i tempi di completamento del nuovo sottopasso ferroviario e, di conseguenza, di accelerare l’apertura delle tre corsie in entrambi i sensi di marcia. Notevoli saranno i benefici a conclusione delle attività: infatti il nuovo sottopasso sarà già predisposto non solo a ospitare una futura quarta corsia, ma anche un secondo binario e l’elettrificazione della linea ferroviaria.