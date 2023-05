Occhi puntati sulla sicurezza idraulica del basso corso del Piave

La Regione continua a monitorare il territorio veneto per garantire la sicurezza idraulica e scongiurare rischi per la popolazione. In territorio veneziano, gli occhi sono puntati, in particolare, sul basso corso del fiume Piave, che a più riprese è stato oggetto di manutenzioni e aggiustamenti per la salvaguardia degli abitanti rispetto al rischio alluvione.

Per il territorio sandonatese sono previsti investimenti per 9 milioni e 800 mila euro. «Di questi - spiega l'assessore veneto al Rischio idrogeologico, Gianpaolo Bottacin - oltre 4 milioni sono stati stanziati per un intervento, per cui è stata avviata già la progettazione, che è finalizzato alla diaframmatura dell’argine in sinistra e in destra idraulica del fiume interessato, per un tratto compreso tra il ponte della Vittoria e il ponte dei Granatieri di Sardegna». Un altro intervento, finanziato per 5 milioni e 400 mila euro e per il quale è già stata avviata la progettazione definitiva, riguarda opere di diaframmatura dell’argine del Piave, nel tratto compreso tra il ponte dei Granatieri e la località Palazzetto (per un'estensione di circa 2.700 metri).

«Tutto ciò - spiega Bottacin - mette in evidenza l’attenzione della nostra Regione per la sicurezza idraulica. Un’attenzione che è il frutto di un’implementazione del piano di opere di mitigazione del rischio idrogeologico e del miglioramento dei sistemi previsionali che abbiamo messo in atto, che ha permesso di posizionare, negli ultimi anni, il Veneto al top non solo in Italia ma anche in Europa in tale ambito. Non a caso le ultime violentissime emergenze meteo che hanno investito il nostro territorio hanno sortito danni molto minori rispetto a quanto sarebbe accaduto in essenza di tali attività».