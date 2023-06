Investito da un treno muore un uomo tra Pramaggiore e Portogruaro

È il secondo investimento ferroviario mortale in due giorni. Lunedì sera verso le 21.20 nel tratto tra Pramaggiore e Portogruaro della linea che porta a Treviso un treno merci in corsa ha travolto un uomo. Dopo l'incidente costato la vita a un giovane di 25 anni tra sabato e domenica notte, Manuel Tripargoletti, lungo i binari di via della Libertà all'altezza della Fincantieri di Marghera, un'altra persona ha perso la vita in serata.

Dalle prime informazioni la vittima, un uomo adulto, al passaggio del convoglio si trovava sull'area di transito dei mezzi. La dinamica è in fase di ricostruzione. Fra i primi a intervenire sono arrivati i vigili del fuoco per il supporto nel recupero del corpo, mentre alle indagini e ai rilievi lavorerà la polizia ferroviaria di Venezia, chiamata a far luce anche su questo caso a distanza di poche ore dalla tragedia di Mestre lo scorso fine settimana. Anche i carabinieri della Compagnia di Portogruaro allertati dall'emergenza erano lì in sopralluogo.