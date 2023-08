Bimbo investito all'ingresso del campeggio. Volato a Padova per accertamenti

Non sono apparse gravi le sue condizioni e non corre pericolo di vita il turista tedesco di 5 anni, O.V.B., investito mercoledì in tarda mattinata davanti alla sbarra d'ingresso di un campeggio a Ca' Savio. Un camper, con targa tedesca, stava attendendo di poter entrare quando mettendosi lentamente in marcia per avanzare non ha visto il piccolo attraversare in bicicletta e lo ha toccato mandandolo a terra, poi fermandosi all'istante. Subito è scattata la richiesta di soccorso. Sul posto è giunta la Croce Verde e per i rilievi e la ricostruzione la polizia locale di Cavallino-Treporti.

Il piccolo, con il caschetto allacciato, è sempre rimasto cosciente seppur spaventato. L'ambulanza ha chiesto il supporto dell'elicottero del Suem che è atterrato nelle vicinanze poco dopo per il trasferimento del bambino in Pediatria all'ospedale di Padova. Qui verranno fatti accertamenti e radiografie e probabilmente il bambino verrà tenuto in osservazione nelle prossime ore per precauzione.