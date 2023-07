Ispezioni nelle sale slot, multe per 100mila euro

I militari della guardia di finanza, assieme funzionari dell'Agenzia dei monopoli, hanno eseguito una serie di ispezioni volte al contrasto del gioco d'azzardo irregolare. Le verifiche, svolte tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, hanno riguardato bar, ristoranti, sale slot e tabaccherie di tutta la provincia, per un totale di 21 esercizi commerciali controllati. L’attività ha permesso di riscontrare 11 violazioni amministrative e di contestare sanzioni per circa 100mila euro.

Il caso più eclatante è stato quello di un locale, situato nei dintorni di Portogruaro, nel quale 32 apparecchi elettronici erano tenuti accessi e collegati durante la fascia oraria di interruzione quotidiana (la sanzione va da 500 a 1500 euro); inoltre, le vetrine d'ingresso erano state oscurate con pannelli per limitare completamente la visibilità dall'esterno. Al titolare dell’attività è stata comminata una multa del valore, in misura ridotta, di 80mila euro. In un'altra sala slot, invece, sono state riscontrate violazioni al regolamento comunale che prevede il divieto dell'impiego di sedute davanti ai videogiochi, una misura pensata per ridurre il tempo di permanenza.