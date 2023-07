Iuav candida sei immobili a Venezia per farne residenze studentesche

L’università Iuav di Venezia, in accordo con Ipav (istituzioni pubbliche di assistenza), la Marina militare e il Comune, promuove la realizzazione di 800 posti alloggio per studenti universitari, candidando alla trasformazione in residenze studentesche 6 complessi immobiliari del centro storico veneziano. Le candidature sono state presentate in risposta al recente bando lanciato dal Mur, il ministero dell'università, per il finanziamento di interventi destinati a trasformare immobili in alloggi o residenze universitarie.

Le istituzioni proprietarie, Ipav e Marina militare, metteranno a disposizione l'uso degli immobili, mentre Iuav provvederà all'organizzazione e alla progettazione. In caso di ammissione ai finanziamenti ministeriali, le strutture alloggiative saranno operative entro il primo semestre del 2026. Si tratterebbe, secondo i calcoli dell'ateneo, di un aumento di circa il 40% di tutti i posti attualmente disponibili per gli studenti. A questi potrebbero aggiungersi i 250 posti complessivi delle residenze Jan Palach ed ex Junghans alla Giudecca, per le quali Iuav attende gli esiti della partecipazione al bando Mur 2022 per il cofinanziamento per alloggi e residenze universitarie, e che sommati agli 800 in proposta supererebbero i 1000: quasi un posto ogni 4 iscritti Iuav e complessivamente oltre il 50% dei posti attualmente disponibili in centro storico.

Un'azione che mira a contribuire alla concretizzazione di Venezia Città Campus, progetto-pilota che ha unito sette istituzioni per il progressivo incremento della presenza di studenti in città. Per il rettore Benno Albrecht, «Iuav già mostra che questi accordi portano verso una concreta realizzazione degli obiettivi. Sul tema della residenzialità, punto cruciale del progetto, Iuav mette al servizio delle amministrazioni e della città la sua esperienza e la capacità di offrire soluzioni in grado di dare valore e destino al nostro patrimonio edilizio e storico». La proposta «è un grande passo in avanti per la realizzazione del progetto Venezia Città Campus e un esempio virtuoso di sinergia fra le istituzioni».