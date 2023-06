Presenze extra e controlli a tappeto a Jesolo, arriva pure l'accattonaggio molesto

Accattonaggio molesto a Jesolo: la polizia locale della località più visitata dell'estate sulla costa nord-adriatica si è trovata alle prese anche con chi chiedeva la carità disturbando i passanti, nell'ultimo fine settimana. Fra i controlli, come sempre, un occhio di riguardo l'hanno avuto quelli fatti dagli agenti sulle strade, senza dimenticare il consumo di alcol per strada, contro il regolamento comunale, e decine di verifiche agli automobilisti con tre patenti sospese per guida in stato di ebbrezza. È stato un weekend record per le presenze, quello appena trascorso a Jesolo, con migliaia visitatori e turisti e un grosso sforzo per garantire la sicurezza.

La polizia locale ha fermato una macchina che superava i limiti di velocità trovandola senza copertura assicurativa. Veicolo sequestrato e conducente multato. Ma non è stato l'unico. Diverse le sanzioni per guida con tasso alcolemico sopra il livello consentito: una anche con conseguenze penali visto che l'etilometro aveva segnato valori particolarmente alti, sopra lo 0,8. Controlli a tappeto della polizia locale anche in spiaggia. Il servizio mirato al contrasto del commercio abusivo ha impegnato 15 agenti del Comando jesolano domenica pomeriggio: 942 i pezzi sequestrati più numerose segnalazioni a carico di massaggiatori "improvvisati" e detentori di materiale contraffatto.

«La sera e la notte di sabato sono trascorse senza particolari episodi di violenza o mala movida - commenta il sindaco Christofer De Zotti - soprattutto nella zona centrale e di piazza Mazzini, nonostante un grande afflusso di persone e la presenza di alcuni eventi di richiamo (come l'evento al King's). Prosegue quindi un inizio di stagione positivo sul fronte sicurezza, in netto miglioramento rispetto al 2022. La presenza del servizio di ordine pubblico in piazza Mazzini con presenza di polizia di Stato, carabinieri e finanza, e i servizi degli agenti del Comando di polizia locale, hanno contribuito a una gestione ordinata della serata. I progressi non sono definitivi - conclude il primo cittadino - e i passi avanti da fare sono ancora molti, ma siamo soddisfatti del lavoro fanno finora».