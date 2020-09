Ladri presi subito dopo il furto in pizzeria

Ieri notte i carabinieri sono stati chiamati per un furto in corso alla pizzeria "La Torresana", a Torre di Mosto. Le pattuglie sono arrivate quasi subito e hanno trovato uno dei responsabili ancora sul posto, mentre stava cercando di allontanarsi dal locale; ci è voluto poco per individuare anche il suo complice, rintracciato pochi minuti dopo in un ricovero di fortuna situato poco distante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini eseguite dai carabinieri del Radiomobile di Portogruaro, in collaborazione con i colleghi di San Michele al Tagliamento, hanno permesso di accertare «chiari e precisi elementi» che hanno incastrato i due: si tratta di un 36enne e un 23enne di nazionalità marocchina, richiedenti asilo, che stamattina sono stati processati per direttissima e condannati per furto aggravato in concorso alla pena di 1 anno di reclusione, oltre che 300 euro di multa. Una parte della refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria della pizzeria.