Lagorai, si cerca ancora Nicola: partito per un'escursione e mai rientrato

Sono ripartite martedì 25 ottobre, al mattino, le ricerche di Nicola Spagnolo, il giovane di Scorzè del quale non si hanno notizie da giorni. A lanciare l'allarme nel fine settimana erano stati degli escursionisti che avevano trovato lo zaino del giovane nel bivacco Paolo e Nicola, con un biglietto dove sarebbe stata indicata l'escursione che aveva intenzione di affrontare verso cima Cece.

Le ricerche del soccorso alpino e speleologico trentino, insieme alle unità cinofile, alla guardia di finanza con droni e l'elicottero dotato del sistema Imsi-Catcher per localizzare i telefoni cellulari, i cani molecolari della scuola provinciale, la Croce rossa, i vigili del fuoco e il centro addestramento alpino di Moena sono proseguite per tutta la giornata di domenica 23 e riprese anche lunedì 24 ottobre. Il meteo di martedì mattina è attualmente buono e in montagna c'è visibilità.Le squadre sono salite in quota con i mezzi e poi a piedi per perlustrare ancora una volta la zona del bivacco e quella di cima Cece. In mattinata, sempre martedì, saranno presenti anche gli elicotteri della guardia di finanza per effettuare i sorvoli dall'alto.

Il giovane scomparso, Nicola Spagnolo, è nato a Treviso ma vive a Scorzè. È alto un metro e 74 e pesa 70 chili. Porta barba e capelli lunghi. In questi giorni di ricerca, è stata lanciata una “call to action”: coloro che fossero in possesso di qualsiasi informazioni sul giovane e sulla sua sparizione, sono invitati a contattare la compagnia dei carabinieri di Cavalese.