Quarantamila persone in età lavorativa non hanno il green pass

Nel territorio dell'Ulss 3 si assiste a una riaccensione dei nuovi positivi al Covid, con una media di 50 nuovi casi al giorno e un'età media di 42 anni. A ottobre, in particolare, il 46% dei nuovi casi risulta vaccinato. Un dato spiegato questa mattina in conferenza stampa dal direttore generale, Edgardo Contato: «La crescita dei contagi e i mesi trascorsi dalla somministrazione della seconda dose per un numero elevato di persone giustifica, almeno in parte, la maggiore incidenza». Il dato positivo, tuttavia, riguarda gli effetti del virus: «Delle 21 persone ricoverate in area non critica, - ha aggiunto il dg - 4 sono vaccinate, mentre in terapia intensiva abbiamo 5 pazienti, tutti no vax».

«La vaccinazione - ha rimarcato Contato - non riduce la trasmissione del virus, ma abbassa notevolmente gli effetti sulla salute». Del totale dei positivi, infatti, il 45% è asintomatico, mentre il 47% riporta lievi sintomi. La quasi totalità dei pazienti severi - il 6% - non è vaccinata.

Come emerso nel corso della conferenza, ogni 48 ore, nel territorio dell'Ulss 3, 22 mila persone si sottopongono a tampone nelle strutture dell'azienda sanitaria e nelle farmacie, per ottenere il green pass. Un numero che stride con il dato di uomini e donne in età lavorativa non ancora vaccinati, di poco superiore a 60mila. Ballano circa 40mila persone non in regola con la certificazione verde, che al netto di disoccupati, casalinghe e lavoratori lasciati a casa perché non in regola con le disposizioni governative, potrebbero comunque essere accettate sul posto di lavoro senza essere "in regola".