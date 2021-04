Noventa, un intervento per la sicurezza idraulica da 1,5 milioni di euro

Iniziati i lavori per mettere in sicurezza il Piave. Saranno completati entro l'inizio del prossimo anno

Con l’obiettivo di rinforzare i sistemi di protezione e chiusura del varco arginale a Noventa di Piave, hanno preso il via i lavori sul fiume per l’adeguamento di un’opera di difesa idraulica. «Si tratta di un intervento importante, per il quale abbiamo messo a disposizione un milione e mezzo di euro - spiega l'assessore regionale al dissesto idrogeologico, Gianpaolo Bottacin -. Con questa opera provvederemo alla sostituzione dei panconi esistenti di chiusura del varco arginale e alla realizzazione di una nuova paratoia di chiusura, posta sul lato fiume, al fine di avere un secondo e indipendente sistema di sicurezza».

Il cantiere prevede, inoltre, l'esecuzione di interventi accessori finalizzati al consolidamento delle spalle in muratura e dell’impermeabilizzazione del varco nel suo insieme. Gli attuali panconi in lega di alluminio, privi di guarnizioni di tenuta e con evidenti problemi di filtrazione, verranno sostituiti con dei nuovi panconi in acciaio dotati di guarnizioni di controspinta idraulica così da consentire un sistema di chiusura più rapido e sicuro in occasione delle piene del Piave. Molto importante ai fini della sicurezza è anche la realizzazione di una nuova paratoia a ventola per la chiusura del varco che, sempre in acciaio, garantirà in tempi rapidi la chiusura completa della luce esistente. Nell’ambito del progetto sono previste anche l’impermeabilizzazione del sottosuolo tramite la realizzazione di jet-grouting sino alla profondità di 7,5 metri dal piano campagna, la realizzazione di un sistema idraulico di captazione delle eventuali acque di infiltrazione oltre all’impermeabilizzazione dei muri d’ala del varco mediante un intervento conservativo di ripristino dei mattoni mancanti e l’iniezione di resine poliuretaniche espandenti per la sigillatura degli interstizi interni alla muratura. La conclusione dei lavori è prevista entro tra la fine dell’anno e gli inizi del 2022.