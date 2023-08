Manutenzioni sulle strade provinciali: cantieri a Malcontenta, Mirano e Ballò

La Città metropolitana sta realizzando una serie di interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la sicurezza della viabilità e di conseguenza il servizio della rete stradale provinciale di competenza. I lavori vanno dal ripristino del manto stradale e della segnaletica ai risanamenti profondi del pacchetto stradale ed installazione di paracarri. L’intervento complessivo coinvolge tutti i comuni metropolitani e l’investimento è di 3.368.000 euro.

Altri interventi di riqualificazione sono partiti nel comune di Venezia per la messa in sicurezza della SP23 e SP24 in località Malcontenta con il rinnovo delle fermate del trasporto pubblico di via della Stazione, località Cà Brentelle; l’adeguamento organico di due attraversamenti pedonali lungo la SP 23 via Moranzani; il rifacimento della segnaletica orizzontale e/o verticale per otto attraversamenti pedonali ripartiti sull’intera estensione di via della Stazione.

Gli interventi lungo la SP23 in Via Moranzani prevedono, invece, il rialzo del marciapiedi sul piano stradale di 15 centimetri con l’impiego di porfido a cubetti; la rimodellazione dell’area prossima all’attuale fermata degli autobus urbani di linea; l’impiego di porfido a cubetti, in continuità con quanto presente in aree prossime alla chiesa; la sostituzione del guard-rail con nuove barriere e relativi terminali; l’inserimento di paletti parapedonali nel settore di allargamento banchina successivo a quello protetto guard-rail. La spesa a carico della Città metropolitana è di 383.500 euro.

Nel comune di Mirano sono iniziati i lavori per modificare la viabilità esistente passando da intersezione a raso a intersezione a rotatoria lungo la SP33 in corrispondenza di via Bollati. L’intervento migliora la sicurezza della circolazione, prevede inoltre la realizzazione di pista ciclabile di circa 130 metri inserita nel programma di ciclabili metropolitana. In questo caso l’investimento è di 230mila euro.

Infine, in località Ballò di Mirano si sta intervenendo con la trasformazione in rotatoria dell'incrocio tra la SP26 e via Ballò. Sono previsti portali di segnalazione dei limiti di altezza del vicino sottopasso ferroviario. L’intervento migliora la sicurezza della circolazione e prevede un periodo di sperimentazione prima di completare le installazioni fisse per verificare la necessità di miglioramenti. Investimento: 50mila euro.