Scoppia una lite, lei afferra un oggetto affilato e taglia il pene al compagno

Scatta l'allarme al 113 e sabato sera verso le 21.30 le volanti della questura con l'ambulanza del Suem 118 intervengono in via dei Pioppi a Marghera per una brutta aggressione in casa. Nell'appartamento un uomo e una donna africani avevano litigato violentemente fino al punto in cui lei afferrato un coltello o un oggetto affilato ha inferto un colpo all'uomo tagliandogli il pene. Una ferita pericolosa e impressionante: il vicinato sentite le urla ha segnalato alle forze dell'ordine e i poliziotti arrivati in appartamento hanno accertato quando era successo.

Il Suem ha preso in cura il ferito, K.B.T, di origine africana sulla quarantina, portandolo in Pronto soccorso all'Angelo. I medici hanno riscontrato la ferita da arma da taglio al pene e l'equipe di Urologia lo ha operato nella notte. Resta ricoverato in reparto dove gli specialisti lo tengono monitorato per verificare gli esiti del delicato intervento, ma non è in pericolo di vita. La donna, arrestata, rischia l'accusa di tentato omicidio. I vicini a un certo punto durante la colluttazione l'hanno vista uscire in strada con la maglia sporca di sangue.