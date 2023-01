Lite furiosa fra turisti a Palazzo ducale, botte e spintoni: arriva la polizia

Sputi, spintoni e botte. Non per strada né durante la movida ma a Palazzo Ducale. Martedì, verso le 13.30, nella Sala del Maggior Consiglio al primo piano dei Musei due turisti se le sono date di santa ragione, tanto che neppure i guardia sala e i responsabili li hanno potuti fermare, anzi, si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine per evitare che uno dei due, ovvero quello che avrebbe provocato la rissa, varcasse l'uscita del palazzo per svignarsela indisturbato.

Bloccato, invece, nel pomeriggio ha dovuto rendere conto di quanto accaduto in quella sala, dove un tempo si tenevano le assemblee della più importante magistratura dello stato veneziano e anche l'elezione del Doge. Solo un caso che nulla intorno sia stato urtato o toccato nel corso del pestaggio fra un francese e uno spagnolo coinvolti nella rissa. Disagio, incredulità e imbarazzo fra il personale e gli ospiti, turbati nella loro ammirazione estasiata del Tintoretto dall'irrompere improvviso di schiamazzi e botte.

Personale di sala e responsabile della sicurezza sono intervenuti e il fatto si è risolto in breve tempo. Le persone sarebbero venute alle mani per un diverbio tra loro, indipendente dal contesto che stavano visitando. Le forze dell’ordine hanno provveduto a chiarire i fatti tra i due interessati, fatti accomodare fuori da Palazzo Ducale. «Ci spiace per i visitatori che hanno dovuto assistere alla scena, il personale del Museo è immediatamente intervenuto per far in modo che la vicenda si concludesse nel minor tempo possibile», si legge nella nota del Ducale. La Sala del Maggior Consiglio, lunga 52,70 metri, larga 24,66 e alta 11,5 metri è la più grande del Palazzo Ducale, con il pavimento di oltre 1.250 metri quadrati. Luogo dove si riunivano i nobili veneziani per prendere decisioni importanti.