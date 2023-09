Ancora un locale multato per aver venduto alcol a minorenni

Un altro intervento della polizia locale a Jesolo per contrastare la vendita di alcol a minorenni, fenomeno che nelle ultime settimane è stato al centro di controlli e ispezioni nelle aree della movida del litorale. Nella serata di giovedì 31 agosto è successo in un locale nella zona di piazza Trieste, dove due ragazze veneziane di 17 anni sono state sorprese a consumare bevande alcoliche. Di conseguenza, il titolare ha ricevuto una multa di 333 euro per ciascun minore servito, per un totale di 666 euro. In caso di reiterazione della violazione è prevista la chiusura del locale fino a 3 mesi.

Un'altra multa di circa mille euro è toccata allo stesso locale per l'intrattenimento musicale non autorizzato: al momento delle verifiche degli agenti era in corso una serata di musica e dj set, anch'essa in violazione alle norme imposte dal regolamento comunale.

Le ispezioni di questo tipo si sono susseguite a più riprese, su impulso dell'amministrazione comunale, specialmente nel mese di agosto. In pochi giorni la polizia locale aveva multato e denunciato due bar sempre per la somministrazione di alcolici a minori: in quei casi la violazione era aggravata dall'età ancora più bassa dei clienti serviti, al di sotto dei 16 anni.