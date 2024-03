Blitz in un locale: trovate ecstasy, Mdma, ketamina. Multa di 5mila euro

Droga sequestrata, un plateatico irregolare e carenze igienico sanitarie. È ciò che hanno trovato le forze dell'ordine durante un blitz compiuto nei giorni scorsi in un locale di intrattenimento di Musile di Piave.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

I carabinieri, supportati dalla guardia di finanza, dalla polizia locale e dai vigili del fuoco, hanno identificato circa 200 clienti e 20 lavoratori. All’interno del locale, sul pavimento o nascoste tra i mobili, sono state trovate varie tipologie di droga: 128 pastiglie di ecstasy, 35 grammi circa di Mdma liquido e in polvere, 13 grammi di ketamina, 21 dosi di cocaina, oltre mezzo etto di hashish, 6 grammi di marijuana e 5 bottigliette di popper, tutto sottoposto a sequestro. «Sono state inoltre accertate carenze igienico sanitarie e l’irregolarità di un plateatico dovuta all’installazione non autorizzata di un banco di distribuzione di bevande alcoliche», spiegano i carabinieri in una nota. Sono state applicate, quindi, sanzioni amministrative per 5mila euro. Nel corso del controllo, sono state anche segnalate alla prefettura sei persone, provenienti da varie zone del Triveneto, in quanto trovate in possesso di marijuana e hashish per uso personale.

L'operazione è stata commentata fin da subito da Silb-Fipe Confcommercio, il sindacato degli "imprenditori della notte". «Abbiamo sempre combattuto per la legalità, il rispetto delle regole e la tutela di chi frequenta i nostri locali, sempre collaborando con le forze dell’ordine», fa sapere il presidente provinciale Franco Polato. Silb spiega di essersi fatta promotrice, nel tempo, di diverse iniziative in questo senso. «È partita da noi l’idea, diventata progetto, di collaborare con il Sert dell’Azienda sanitaria, per avere un mezzo, con i relativi operatori, all’esterno dei locali. Gli strumenti ci sono, la volontà di creare degli ambienti “sani” e dove si pensa solo a divertirsi c’è. Chi, dunque, vuole stare al di fuori delle regole è da condannare».