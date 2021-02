Se il Governo decide di imporre il lockdown nel weekend

Ci sono le Regioni italiane, sei in tutto, che venerdì rischiano di essere ricollocate in area arancione dopo il nuovo reporto dell'Iss (Istituto superiore di sanità). Tra queste, sicuramente, non c'è il Veneto, che come sempre in controtendenza vede scendere ancora i ricoveri - anche in terapia intensiva, sotto i 100 secondo l'ultimo bollettino di Azienda Zero - e l'incidenza del virus sul territorio.

Lockdown totale nel weekend

La prevalenza della variante inglese suggerisce la possibilità che stia per scoppiare la terza ondata dell'epidemia. Un esperto contattato nei giorni scorsi da Today.it ha spiegato però che non tutto è perduto: «Indizi a favore: il 15-20% di una variante nuova è, da quello che abbiamo imparato in questi mesi, la soglia in cui parte l'ondata. Poi, tutte le informazioni dagli altri paesi Ue, Gran Bretagna e Usa indicano che la variante inglese è molto più trasmissibile. Infine, ci sono già cluster molto seri in provincia di Perugia, tra Pescara e Chieti, a Chiusi e a Bolzano». Ma c'è anche un indizio contrario molto importante: «Nonostante durante la seconda ondata le nostre misure siano state più blande a livello nazionale di quelle in Germania, Francia, siamo ancora in una fase di totale stabilità di crescita dei contagi». Questo significa che per ora la situazione è relativamente sotto controllo e la terza ondata non è partita a livello nazionale.

E il Governo potrebbe avere un piano B, oltre alle zone arancione e a quelle rosse: secondo quanto riportato oggi da La Stampa, infatti, il ministro della Salute Roberto Speranza starebbe pensando all'eventualità di imporre la zona rossa nei festivi e prefestivi in tutta Italia. La stretta potrebbe essere inevitabile per non farsi travolgere da una terza ondata spinta dalle varianti.