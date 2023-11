In 6mila al corteo in memoria di Giulia e delle vittime di femminicidio

Migliaia di persone - 6mila secondo gli organizzatori - si sono riversate a Venezia nel tardo pomeriggio di venerdì, «per riprendersi le calli della città con un grido di rabbia e amore», spiegano dal collettivo Lisc. Un grido d'amore «per Giulia e per tutte le altre persone vittime di femminicidio», uno di rabbia «verso le istituzioni che non fanno niente per rovesciare questo sistema abusante e patriarcale, ma anzi lo perpetrano e lo alimentano attraverso il taglio ai finanziamenti ai servizi, alla sanità, all’istruzione, e investendo pochissimo nella prevenzione». Moltissimi gli studenti e le studentesse, ma anche passanti e cittadini, che si sono aggregati, strada facendo, al corteo partito da campo Santa Margherita e passato per piazzale Roma e Strada Nova.

Gli attivisti criticano quei giornali «che perpetrano questa violenza attraverso titoli e articoli che parlano di femminicidio come di un delitto passionale», e la forze di polizia, considerate «inadeguate a prevenire eventi di violenza e incapaci di riconoscere, deridendo e lasciando soli chi denuncia e chi si espone». Ancora, il grido dei manifestanti è andato contro una società «basata su violenza e dominio, una società patriarcale che reprime tutte le soggettività non conformi».

«Non ci farete mai tacere. Noi partiamo dalle strade, dai luoghi di formazione e di lavoro per pretendere un cambio radicale - dicono gli attivisti -. Perché la piazza di oggi come tutte quelle che abbiamo visto e attraversato in questi giorni in giro per l’Italia, come quella che si terrà a Roma domani (oggi, sabato 25 novembre, ndr.), grida e griderà "basta", che è ora di cambiare, per Giulia, per le nostre sorelle, per tutti noi».