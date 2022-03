Marco Zennaro è atterrato in Italia

Marco Zennaro è arrivato all'aeroporto di Fiumicino questa mattina, pochi minuti prima delle 11. Dopo la tempesta di sabbia che ha impedito il suo ritorno nella giornata di ieri, è atterrato allo scalo lagunare con un volo della Turkish Airlines da Istanbul. A dare l'annuncio della partenza dell'imprenditore bloccato in Sudan per 361 giorni, era stato il padre Cristiano, che non ha risparmiato critiche alle istituzioni italiane «che incomprensibilmente non hanno voluto risolvere un palese sequestro di persona a scopo di estorsione».

I commenti di politica e istituzioni

L'annuncio del rientro di Zennaro è stato accolto con gioia dalla politica e dalle istituzioni: «Oggi è una bella giornata, segnata da una notizia stupenda: - ha riferito il presidente del Veneto, Luca Zaia - si conclude un incubo lungo quasi un anno. Oggi fa ritorno a casa un grande veneto, una persona che ha dimostrato di avere la schiena diritta, difendendosi come un leone». Si è accodato anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro: «È la notizia che tutti noi aspettavamo - ha detto - e che ci riempie di gioia. Finalmente oggi Venezia torna ad abbracciare un suo cittadino. Sono particolamente orgoglioso che questa triste vicenda abbia avuto un risvolto positivo. Tutta la città in questi mesi si è mobilitata con manifestazioni e attività di sensibilizzazione e, da ultimo, è stata fondamentale la generosità di chi ha donato del proprio per consentire a Marco Zennaro di rientrare a casa, riabbracciare la sua famiglia, e avere la tranquillità di potersi difendere dalle accuse che gli sono state mosse».

Per il Pd del Veneto, il ritorno di Zennaro è «una bellissima notizia, che mette fine a un incubo durato troppo a lungo. Oggi è un giorno di festa. Grazie a tutti quelli che in questi mesi, a ogni livello, si sono mobilitati e spesi con generosità per la sua liberazione. Inviamo a Marco e ai suoi familiari il nostro caloroso abbraccio: bentornato a casa».

Il comunicato della Farnesina

Nonostante gli auspici del padre di Marco, la nota della Farnesina non si è comunque fatta attendere: «A seguito della rimozione del divieto di espatrio deciso nei giorni scorsi dalle autorità sudanesi, dopo il superamento dell'imprevisto rinvio dei voli per il rientro, l'imprenditore veneziano Marco Zennaro è in arrivo oggi in Italia con un volo da Khartoum che ha effettuato scalo a Istanbul»

Marco, prosegue il comunicato stampa, «ospitato a partire dal 15 agosto scorso nella foresteria dell’Ambasciata a Khartoum, è accompagnato dal Direttore Generale per gli Italiani all'estero della Farnesina Luigi Maria Vignali che, su indicazione del Ministro Di Maio, si è recato nuovamente a Khartoum in questi giorni per seguire personalmente gli sviluppi finali della delicata controversia processuale».