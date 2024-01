Ulss 3: oggi 33 medici in servizio in più rispetto a un anno fa

Nell'azienda Ulss 3 Serenissima sono in servizio 33 medici in più rispetto a un anno fa: il bilancio tra quiescenze e nuovi arrivi è positivo grazie all'assunzione, dall'estate scorsa, di 67 medici, mentre altri 34 nello stesso periodo sono passati dal tempo determinato all'indeterminato, a seguito della specializzazione. Negli stessi cinque mesi, da settembre 2023 a gennaio 2024, l'Ulss 3 ha assunto 103 altre figure professionali.

«Nel rispetto dei vincoli di bilancio - sottolinea il direttore generale, Edgardo Contato - e in un periodo certamente non facile quanto al reperimento di medici e operatori sanitari, la nostra Ulss 3 continua ad inserire in ruolo il personale necessario ai propri servizi. Misuriamo con oculatezza ogni assunzione, perché la qualità dei servizi offerti passa anche attraverso la qualità dei professionisti selezionati; ma anche i numeri dimostrano come l'azienda sia ben viva e ben attrattiva. Per quanto riguarda i medici, che secondo una certa narrazione sarebbero in fuga dal servizio sanitario pubblico, è vero invece che, a fronte di chi lascia, molti sono gli ingressi in organico: infatti, da settembre, più di cento medici sono stati incardinati negli organici a titolo definitivo».

I numeri

«Il confronto tra il gennaio 2023 e il gennaio 2024 - prosegue Contato - mostra che oggi lavorano nell'Ulss 3 come dipendenti 1074 medici, contro i 1041 che si contavano un anno fa. Parliamo di medici e di operatori sanitari dipendenti, ai quali vanno aggiunti quelli individuati e incaricati con altre forme contrattuali. Da questo computo sono escluse le figure apicali, sulle quali abbiamo lavorato molto, incaricando 9 direttori in questi cinque mesi, e i nuovi medici e pediatri di famiglia che, com'è noto, lavorano in convenzione e non sono dipendenti del servizio sanitario».

Nel dettaglio, tra i 67 medici assunti da settembre ad oggi (di cui 26 specializzandi incaricati in base al Decreto Calabria) ci sono 10 specialisti di anestesia e rianimazione e 4 di emergenza-urgenza, ambiti in cui il reperimento di personale è particolarmente complesso; 9 sono gli specialisti di radiodiagnostica e 6 i ginecologi, altre due specialità particolarmente ricercate.

Per quanto riguarda le altre figure professionali, negli ultimi 5 mesi sono stati assunti 40 infermieri, 4 ostetriche, 2 dirigenti biologi, 1 dirigente psicologo, 1 dirigente ingegnere meccanico, 1 dirigente delle professioni sanitarie e 9 tecnici di laboratorio; inoltre, 12 amministrativi e altre 33 figure assunte nei restanti ambiti: assistenti sanitari, magazzino, piloti di idroambulanza, educatori, bagnini, eccetera. A breve, riferisce l'Ulss 3, sono previste nuove assunzioni di ostetriche.

Altri 80 infermieri in arrivo dal concorso regionale

«Quanto agli infermieri - sottolinea il direttore amministrativo, Luigi Antoniol - va sottolineato che alle assunzioni già perfezionate fin qui verranno aggiunti, esitato il concorso regionale indetto da Azienda Zero, altri 80 infermieri provenienti dalla graduatoria». Nell'attesa del concorso regionale l'azienda sanitaria veneziana valuta, per far fronte alle cessazioni, un proprio bando per l'assunzione a tempo determinato di altri 30 infermieri. «In questo settore - specifica il direttore Antoniol - non registriamo casi di infermieri licenziatisi per rientrare in servizio "a gettone". Anzi, più in generale, nella nostra Ulss 3 non vengono utilizzati infermieri esterni pagati a gettone: ci sono semmai infermieri che già svolgono la loro attività dentro l'azienda sanitaria e che danno disponibilità ad estendere il loro orario di lavoro, coprendo, là dove necessario, turni aggiuntivi».

Assunzioni a tempo indeterminato

Da settembre ad oggi, come detto, altri 34 medici e 1 farmacista sono passati da un rapporto di lavoro a tempo determinato (a 32 ore) ad un contratto da dipendenti a tempo indeterminato, a 38 ore, conseguita la specializzazione: «È un dato significativo - spiega il direttore Antoniol - perché l'assunzione a tempo indeterminato porta questi specialisti a svolgere un monte ore complessivo maggiore, ma anche perché evidenzia l'attrattività dell'Ulss 3: nessuno di questi 35 professionisti infatti ha scelto, una volta specializzato, di trasferirsi altrove».