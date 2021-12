Meteo: previsioni per il weekend di Capodanno a Venezia e provincia

Un forte ed esteso anticiclone di matrice subtropicale interesserà l’Italia, Veneto compreso, fra fine anno e i primi giorni del 2022. In pianura e sulle coste, come spesso accade in inverno, l’alta pressione causerà marcate inversioni termiche, con nebbie, nubi basse e temperature solo di poco superiori alle medie del periodo. Sui rilievi alpini e prealpini, tuttavia, l’afflusso di aria molto calda in quota determinerà cieli sereni e un’impennata delle temperature, che potranno avvicinarsi e anche superare i 15 gradi nelle principali località sciistiche.

Meteo a Capodanno a Venezia e provincia

Davide Ricci di 3bmeteo.com ci ha spiegato che anche su Venezia il tempo nel weekend di Capodanno e nei giorni successivi vedrà protagonista l’alta pressione, accompagnata però da nebbie e foschie, più dense fra notte e mattino, con tendenza ad un graduale diradamento nelle ore centrali. Non mancheranno periodi soleggiati, seppur con probabile atmosfera caliginosa. La situazione meteo non subirà variazioni di rilievo almeno fino al 3-4 gennaio. Le temperature risulteranno leggermente superiori alla media, comprese fra 3-4 gradi al mattino e 7-9 al pomeriggio.