La Regione stanzia 2 milioni per progetti sociali: 500mila euro al Veneziano

Altri due milioni di euro per sostenere progetti sociali promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore. Sono stati stanziati dalla giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore alla Sanità e alle politiche sociali, Manuela Lanzarin.

Progetti finanziati nel Veneziano

Nello specifico, alle fondazioni sono stati assegnati 453mila euro: nel Veneziano, 31.992 euro per Avapo Onlus di Mestre; 48.216 euro per il Piccolo Rifugio di San Donà di Piave e 28.000 euro per la Caritas di Venezia. Le organizzazioni di volontariato potranno beneficiare di contributi per oltre 1 milione di euro, mentre le associazioni di promozione sociali 743mila euro. Nella città metropolitana di Venezia sono stati assegnati: 52.500 euro all'Auser Veneto di Campalto; 31.999 euro all'Avaro di Mestre; 52.500 euro al Comitato regionale veneto Asc di Mira; 29.250 euro all'Avis di Venezia; 31.960 euro all'Armonia Ape di San Donà di Piave; 29.925 euro alla Uildm Chioggia; 29.800 euro alla Asd Rete di Solidarietà di Portogruaro; 28.656 euro all'User Sergio Vecchiato di San Donà di Piave; 55.300 euro all'Associazione italiana sindone fibromialgica di Portogruaro; 47.237,16 euro all'Associazione volontari del Fanciullo di Spinea.

«Il terzo settore veneto è un pilastro fondante dello sviluppo e del rilancio sociale del territorio e del nostro welfare - spiega l’assessore -. L'avviso era mirato a sostenere i nuovi bisogni con progetti sociali, anche attraverso il consolidamento di buone pratiche, contrastando le forme di povertà e di isolamento sociale, sostenendo le persone fragili e vulnerabili, pensando particolarmente ai minori, ai giovani, agli anziani e alle persone sole. Interventi che interessano anche le famiglie».

La Regione ha ricevuto 200 domande: per 62 progetti in totale ci sarà il via e andranno completati entro il mese di agosto del prossimo anno. A realizzarli saranno 14 fondazioni, 20 associazioni di promozione sociale e 28 organizzazioni di volontariato. «Con queste ultime risorse - conclude Lanzarin - sono 12.645.936,57 euro complessivi che la Regione ha stanziato negli ultimi sei anni a sostegno del terzo settore. Si tratta di un importante investimento sulla grande forza del volontariato».