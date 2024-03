Confartigianato: «Stop alle mimose illegali», e lancia l'appello alla polizia locale

In vista della giornata internazionale della donna, venerdì 8 marzo, Confartigianato Venezia lancia l'appello: «Stop alle mimose illegali, sono un danno sempre più pesante per tutti i fioristi e un aiuto al dilagare dell'abusivismo in città».

L'associazione ha interpellato anche il comandante della polizia municipale, Marco Agostini, affinché intervenga per mettere un freno al tradizionale abuso che si consuma da decenni sotto gli occhi di tutti. «Purtroppo per la città storica non è un bel vedere - commenta Andrea Dabalà, responsabile della federazione di mestiere -, frotte di abusivi che in occasione della festività delle donne si riversano in centro storico armati di mazzetti di mimose da rifilare con insistenza ai turisti». Dabalà ricorda che è «un danno per noi fioristi “legali”, che grazie a questi pochi appuntamenti tradizionali, come il bocòlo, riusciamo ad avere quel minimo di incasso in più che a fine anno aiuta l'equilibrio finanziario di una piccola impresa come una fioreria».

Il fenomeno dell'abusivismo per ogni occasione «sta diventando endemico, dai venditori di stivali appena si accenna l'acqua alta, agli ombrelli appena arrivano due gocce di pioggia - afferma Matteo Masat, direttore di Confartigianato Venezia -. È evidente che non si tratta solo di persone in difficoltà che raggranellano qualche euro extra per dare da mangiare alle famiglie, ma di vere proprie organizzazioni che in barba alla legge e le norme si organizzano sistematicamente approvvigionandosi del materiale per poi rivenderlo in maniera massiva».

Per questo Confartigianato Venezia ha rinnovato l'appello a una maggior presenza di forze dell'ordine deputate al controllo degli abusivi, «possibilmente non solo in centro storico, ma anche al Lido nei pressi di piazzale Santa Maria Elisabetta».