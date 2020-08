Violenza e minacce costanti alla moglie, ora dovrà abbandonare l'abitazione familiare

La situazione si era resa insostenibile, con violenze e continue prevaricazioni. La minacciava, costringendola a vivere in un costante stato di paura. Una donna di 24 anni originaria del Burkina Faso, ma residente a Mirano, ha denunciato il marito, di 8 anni più vecchio, che ora dovrà abbandonare definitivamente l'abitazione familiare e non potrà avvicinarsi alla moglie.

Marito allontanato dal tetto coniugale

La donna si trovava nella siuazione di essere costantemente succube dell'uomo. Quando ha trovato la forza per denunciarlo, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti del caso e sottoposto le risultanze al gip del tribunale di Venezia, che ha disposto dapprima l'allontanamento urgente in codice rosso per l'uomo, e successivamente ha disposto l'obbligo di abbandonare il tetto familiare.