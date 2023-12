Sedicenne trovato con 50 grammi di hashish a scuola: denunciato

Un giovane di 16 anni è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish a scuola. A sorprenderlo i carabinieri di Mirano, impegnati in uno specifico controllo presso l'istituto professionale Levi-Ponti di via Matteotti.

I militari, grazie al supporto di Zico, pastore tedesco dell'unità cinofila del nucleo carabinieri di Torreglia, hanno battuto palmo a palmo aule e androni della scuola, fino a quando il "cane poliziotto" ha puntato il minore, per il quale è scattata la denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti: il provvedimento è stato disposto a seguito della perquisizione nei pressi della residenza del ragazzo a Salzano, dove è stato trovato un bilancino di precisione, utilizzato presumibilmente per la preparazione delle dosi.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Le attività dell'Arma si sono concentrate anche all'esterno delle classi, e hanno permesso di individuare tre giovani, - di cui uno minorenne - trovati in possesso di droga; per loro è scattata la segnalazione alla prefettura di Venezia. Altri servizi di controllo analoghi saranno effettuati nei prossimi giorni presso alcuni istituti di Mestre.